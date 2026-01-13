La Maratón Fiestas Coscoínas cumple 30 ediciones y vuelve a las calles

La Maratón Fiestas Coscoínas cumple 30 ediciones y vuelve a las callesLa tradicional prueba se correrá el domingo 25 de enero con recorridos de 5 y 10 kilómetros y largada en la Plaza Próspero Molina
Cosquín se prepara para vivir una nueva edición de uno de los eventos deportivos más representativos de su calendario. El próximo domingo 25 de enero, desde las 8 de la mañana, se disputará la 30ª edición de la Maratón Fiestas Coscoínas, con largada y llegada en la Plaza Nacional del Folklore Próspero Molina.
La competencia contará con dos distancias, 5K y 10K, y categorías para hombres y mujeres, con premiación general y por categoría. La jornada deportiva se extenderá hasta cerca de las 11 horas, cuando está prevista la ceremonia de entrega de premios en el escenario principal de la plaza.
A lo largo de tres décadas, la maratón se consolidó como una cita identitaria para la ciudad, convocando a corredores locales, de la región y visitantes que eligen sumar el deporte a su paso por Cosquín. La propuesta forma parte de una política sostenida de promoción de hábitos saludables y participación comunitaria, con el deporte como espacio de encuentro.
Las inscripciones continúan abiertas e incluyen la entrega de remera oficial y kit del corredor. La acreditación podrá realizarse el sábado 24 de enero, de 16 a 19 horas, en la Dirección de Deportes, o el domingo 25, de 6 a 7:30, en la Plaza Próspero Molina, frente a la iglesia. Además, se prevén descuentos para equipos a partir de diez participantes.
Con esta edición aniversario, la Maratón Fiestas Coscoínas vuelve a unir esfuerzo, identidad y comunidad en una de las postales deportivas más tradicionales del verano coscoíno.