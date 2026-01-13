La Maratón Fiestas Coscoínas cumple 30 ediciones y vuelve a las calles

Cosquín se prepara para vivir una nueva edición de uno de los eventos deportivos más representativos de su calendario. El próximo domingo 25 de enero, desde las 8 de la mañana, se disputará la 30ª edición de la Maratón Fiestas Coscoínas, con largada y llegada en la Plaza Nacional del Folklore Próspero Molina.

La competencia contará con dos distancias, 5K y 10K, y categorías para hombres y mujeres, con premiación general y por categoría. La jornada deportiva se extenderá hasta cerca de las 11 horas, cuando está prevista la ceremonia de entrega de premios en el escenario principal de la plaza.

A lo largo de tres décadas, la maratón se consolidó como una cita identitaria para la ciudad, convocando a corredores locales, de la región y visitantes que eligen sumar el deporte a su paso por Cosquín. La propuesta forma parte de una política sostenida de promoción de hábitos saludables y participación comunitaria, con el deporte como espacio de encuentro.

Las inscripciones continúan abiertas e incluyen la entrega de remera oficial y kit del corredor. La acreditación podrá realizarse el sábado 24 de enero, de 16 a 19 horas, en la Dirección de Deportes, o el domingo 25, de 6 a 7:30, en la Plaza Próspero Molina, frente a la iglesia. Además, se prevén descuentos para equipos a partir de diez participantes.

Con esta edición aniversario, la Maratón Fiestas Coscoínas vuelve a unir esfuerzo, identidad y comunidad en una de las postales deportivas más tradicionales del verano coscoíno.