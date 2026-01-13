Las tormentas vuelven a Córdoba y podrían traer viento y granizo

Un alerta por tormentas fuertes se encuentra vigente para las sierras de Córdoba y podría estar acompañada vientos fuertes y ocasional caída de granizo. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad se informó que las condiciones climáticas podrían cambiar en la tarde de este martes 13 de enero y afectarán distintos puntos del territorio provincial.

Los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba (OHMC) prevén abundante caída de agua en periodos cortos de tiempo, ráfagas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica.

Se insta a la población a extremar medidas de prevención, evitando realizar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas, la circulación en horarios críticos, y manteniéndose alejados de cauces de ríos y arroyos por eventuales crecidas.

Ante cualquier emergencia, solicitar ayuda a las autoridades a través de los siguientes contactos:

0-800-888-38346 - CALL CENTER MINISTERIO DE SEGURIDAD (CON GUARDIA 24 HS)

100 - BOMBEROS VOLUNTARIOS (CUARTELES)

911 - POLICÍA DE CÓRDOBA