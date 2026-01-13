Llueve en Altas Cumbres y se mantiene la alerta por tormentas

Las lluvias comenzaron a registrarse este martes en varios tramos del Camino de las Altas Cumbres, por lo que se recomienda circular con extrema precaución, especialmente en sectores de montaña donde la visibilidad y la adherencia del asfalto pueden verse reducidas.

En paralelo, continúa vigente la alerta por tormentas para gran parte de la provincia de Córdoba. Según lo informado por organismos oficiales, el fenómeno se prevé a partir de la tarde de hoy y podría extenderse hasta la mañana del miércoles, con posibilidad de precipitaciones intensas y caída de granizo de manera localizada.

El pronóstico indica que algunas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte en cortos períodos de tiempo, generando acumulación de agua y complicaciones en rutas y caminos serranos.

Ante este escenario, recomiendan evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y extremar los cuidados al momento de circular. En caso de lluvias intensas, aconsejan no transitar por rutas, especialmente en zonas de sierras.

También se solicita resguardarse en lugares seguros frente a la presencia de actividad eléctrica y evitar permanecer cerca de postes, árboles o espacios abiertos.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la situación y no descartan actualizaciones si las condiciones meteorológicas se intensifican en las próximas horas.