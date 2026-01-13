Llueve intensamente en Carlos Paz tras los avisos por tormentas

Una lluvia intensa se registra esta tarde de martes en Villa Carlos Paz, con precipitaciones abundantes que comenzaron luego de los avisos por tormentas emitidos para la región. En distintos puntos de la ciudad, la caída de agua es sostenida y por momentos fuerte, generando calles anegadas y baja visibilidad.

Llueve con mucha intensidad esta tarde en Carlos Paz. uD83CuDF27?

Tras los avisos por tormentas, las precipitaciones son abundantes y se mantiene la atención por posibles crecientes, ya que desde hace horas llueve en Altas Cumbres.

Precaución al circular. pic.twitter.com/5N4EqM7rAj — EL DIARIO (@diariocarlospaz) January 13, 2026

Según se había informado previamente, las lluvias se vienen desarrollando desde hace varias horas en la zona de Altas Cumbres, un factor que incrementa la posibilidad de crecientes en los ríos serranos que desembocan en el lago San Roque y atraviesan la ciudad.

Ante este escenario, recomiendan extremar precauciones, especialmente en sectores cercanos a ríos, arroyos y vados, y evitar circular por zonas inundables mientras persistan las precipitaciones.

Las condiciones meteorológicas continúan siendo monitoreadas, mientras la lluvia sigue cayendo con intensidad sobre Carlos Paz y la región.