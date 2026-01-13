Música y danza sorprendieron a viajeros en la Nueva Terminal

La Nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba se transformó este martes en un escenario inesperado para turistas y vecinos, con intervenciones artísticas que combinaron música y danza folklórica en pleno movimiento de arribos y partidas.

La propuesta se desarrolló en el marco del programa Córdoba tierra de festivales, impulsado por la Agencia Córdoba Cultura, y tuvo como protagonistas a Los Duarte, una agrupación folklórica que sorprendió a quienes llegaban a la provincia para iniciar sus vacaciones. A la intervención musical se sumó el grupo Popular Danzante, cuyos bailarines se mezclaron entre la multitud y desplegaron coreografías que acompañaron la presentación.

Desde la Agencia Córdoba Cultura destacaron que este tipo de acciones buscan llevar la cultura cordobesa a espacios no convencionales, generando un primer contacto con la identidad local para quienes arriban a la provincia. La Nueva Terminal, por donde transitan más de 80 mil personas a diario, fue elegida como uno de esos escenarios sorpresivos.

Artistas y funcionarios coincidieron en que estas intervenciones permiten visibilizar el trabajo de músicos y bailarines locales, además de reforzar el perfil cultural de Córdoba como destino turístico. La iniciativa se inscribe en una agenda más amplia que acompaña la temporada de festivales en distintos puntos del territorio provincial.

Los turistas, protagonistas del momento, se detuvieron a escuchar, grabar y aplaudir. Algunos destacaron la emoción de ser recibidos con música en vivo, mientras otros valoraron la diversidad cultural y la organización que caracteriza a la provincia. Para muchos, el espectáculo fue el primer contacto con el folklore cordobés antes de continuar viaje hacia distintos destinos, entre ellos las sierras y los valles turísticos.

La propuesta forma parte de la denominada economía naranja, que articula cultura, turismo y eventos como motores de desarrollo. En Córdoba, esta agenda sostenida de festivales y acciones culturales impacta de manera directa en el empleo, el comercio, la gastronomía, el transporte y los servicios, fortaleciendo tanto a grandes ciudades como a pequeñas localidades del interior.