Paraguas abiertos y selfies: turistas no abandonan el reloj Cucú

La lluvia marcó la tarde de este martes en Villa Carlos Paz, pero no logró vaciar uno de sus puntos más visitados. Con paraguas, pilotos livianos y celulares en mano, turistas y vecinos continuaron acercándose al Reloj Cucú, que volvió a ser escenario de fotos, encuentros y caminatas, aun con el piso mojado y el cielo cerrado.

El movimiento se mantuvo constante pese a las precipitaciones. Familias, parejas y grupos de jóvenes aguardaron el clásico momento frente al reloj, mientras otros recorrían la zona comercial cercana, adaptando el paseo al ritmo que imponía el clima. La escena dejó una postal típica del verano serrano: lluvia persistente, pero turismo en marcha.

Lejos de espantar a los visitantes, el agua aportó una atmósfera distinta al centro, con reflejos sobre las veredas, luces encendidas temprano y un clima más fresco que invitó a recorrer sin el calor intenso de otras jornadas. Villa Carlos Paz volvió a mostrar así una de sus constantes de temporada: incluso bajo la lluvia, el paseo no se detiene.