Punilla: Buscan con urgencia fórmula para alimentar a un potrillo huérfano

Un pedido solidario urgente se activó en las últimas horas en el Valle de Punilla para conseguir fórmula sustituta para potrillo, destinada a un potrillito que quedó huérfano y necesita alimentación adecuada para sobrevivir.

El animal está siendo asistido y contenido, y actualmente recibe un preparado vacuno para terneros, que permite sostenerlo de manera provisoria, aunque no es el indicado para equinos y no puede utilizarse por mucho tiempo sin riesgos para su salud.

El caso cuenta con el asesoramiento de médicos veterinarios especializados en equinos, pero el principal obstáculo es el faltante del producto en toda la región. Según se informó, ya se realizaron consultas en distintos comercios y proveedores, sin resultados positivos.

Desde el entorno que acompaña al potrillo aclararon que no se está pidiendo dinero, sino localizar dónde se puede comprar la fórmula, o bien que alguien pueda donar o vender una pequeña cantidad para atravesar este momento crítico.

Quienes puedan colaborar o tengan información concreta sobre disponibilidad de fórmula para potrillos pueden comunicarse de inmediato al +54 9 3548 58-5868.