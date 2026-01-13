Riesgo de crecidas: piden extremar precauciones en ríos y arroyos

El Ministerio de Seguridad de la Provincia, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo, emitió una alerta preventiva por posibles crecidas de ríos y arroyos debido a las tormentas y chaparrones registrados en distintos puntos del territorio provincial.

Desde el organismo instaron a la población a mantenerse alejada de los cauces de agua, ya que las precipitaciones pueden provocar crecidas repentinas que representan un serio peligro, incluso cuando las lluvias no se registran en el lugar donde se encuentra el río o arroyo.

Asimismo, se solicitó extremar las medidas de precaución, especialmente en zonas serranas, balnearios y sectores cercanos a cursos de agua, y respetar las indicaciones de las autoridades locales y de los equipos de emergencia.

Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, se recuerda a la comunidad que puede comunicarse con los siguientes números habilitados las 24 horas:

0-800-888-38346, Call Center del Ministerio de Seguridad

100, Bomberos Voluntarios

911, Policía de Córdoba

Las autoridades continúan monitoreando la evolución de las condiciones climáticas y recomiendan mantenerse informados por los canales oficiales.