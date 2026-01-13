Tras intensas lluvias, esperan una fuerte crecida del río Cosquín

Luego de las intensas lluvias registradas esta tarde de martes, se espera una fuerte crecida del río Cosquín como consecuencia del importante volumen de agua caído en su cuenca. La tormenta se desarrolló durante varias horas y tuvo mayor impacto en sectores altos, lo que podría derivar en una suba repentina del nivel del río.

Según se indicó, el escurrimiento generado por las precipitaciones aguas arriba puede provocar un aumento significativo del caudal en poco tiempo, incluso cuando en zonas urbanas la lluvia ya comienza a ceder. Por este motivo, el río se encuentra bajo seguimiento ante la posibilidad de una creciente importante.

Ante este escenario, se solicita extremar precauciones y evitar permanecer en las inmediaciones del río Cosquín, no cruzar vados ni intentar atravesar el cauce mientras persistan las condiciones de inestabilidad. También se recomienda mantenerse atentos a la información que se vaya actualizando durante la noche.

El monitoreo continúa activo mientras se aguarda la evolución del caudal en las próximas horas.