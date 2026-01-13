Valle Hermoso ofrece el Pago Anual con ahorro y cuotas sin interés

La Municipalidad de Valle Hermoso informó la vuelta del Pago Anual, una opción que busca simplificar los trámites y ofrecer más beneficios y menos vueltas a los contribuyentes de la localidad.

El vencimiento para adherir a esta modalidad será el 27 de febrero de 2026. Entre los beneficios se destaca un 10% de descuento por pago anual, al que se suma un 5% adicional para quienes se encuentren al día con sus tasas, alcanzando un ahorro total de hasta el 15%.

Además, Valle Hermoso dispone de distintas facilidades de financiación:

Tarjeta Cordobesa: hasta 4 cuotas sin interés

Tarjetas Visa y MasterCard: hasta 3 cuotas sin interés

El Pago Anual también puede realizarse a través de transferencia bancaria, botón de pago del Banco Macro y la plataforma Pay per Tic, brindando opciones digitales rápidas y seguras.

Para más información o para realizar el trámite, los contribuyentes pueden ingresar al sitio web oficial de Valle Hermoso: www.municipalidad.com/Vher/Home/menu.