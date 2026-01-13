Verano en Carlos Paz: Monedas y billetes de la suerte a los pies del Cucú

Desde la majestuosa Fontana di Trevi en Roma hasta la fuente del Cucú de Carlos Paz, el acto de lanzar una moneda de espaldas o pedir un deseo al agua es uno de los rituales más universales de la humanidad. Es un ritual que se repite todo el año, pero especialmente durante cada temporada de verano.

Miles de monedas y hasta billetes son arrojados a los pies del pájaro más famoso de las sierras de Córdoba.

Una moneda asegura el regreso a la ciudad, dos traen el amor y tres, un matrimonio (o un divorcio, según la versión). El caso más emblemático es, sin duda, el de Roma. Se estima que la Fontana di Trevi recauda aproximadamente 1.5 millones de euros al año y varias veces por semana, trabajadores municipales succionan las monedas mientras la policía custodia el perímetro.

En la plazoleta del Cucú es común ver a vecinos y turistas que repiten una tradición proveniente de los antiguos celtas y romanos, quienes arrojaban ofrendas a pozos y manantiales, creyendo que las deidades residían en las fuentes de agua dulce. En aquel entonces, no se pedía un nuevo smartphone o amor, sino que el pozo no se secara o que el agua permaneciera potable.

A diferencia de las monedas, los billetes son una adición más reciente y problemática. En muchos países asiáticos y en ciertos santuarios occidentales, se ha vuelto común ver dinero de papel flotando. No obstante, debido a su fragilidad, la mayoría de estos billetes terminan siendo descartados como residuos, ya que pierden su valor legal al degradarse por el contacto con el agua.

Con el auge de los pagos digitales, algunas ciudades están experimentando con «fuentes digitales» o códigos QR cercanos a los monumentos para realizar donaciones directas a través del móvil. Aunque es más eficiente y ecológico, le falta el componente místico del sonido del metal golpeando el agua.