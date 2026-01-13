Villa Carlos Paz

Ya tiene fecha la inauguración de la nueva pileta del gremio mercantil

Carlos Orso encabezará la ceremonia de apertura y se espera la presencia de autoridades de Carlos Paz y San Antonio de Arredondo.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
martes, 13 de enero de 2026 · 19:01

La inauguración de la nueva pileta del Centro de Empleados de Comercio ya tiene fecha: será el próximo sábado 17 de enero a las 16 horas en el predio camino a Las Jarillas.

Se trata de una jornada importante luego de las obras que se llevaron adelante durante los últimos meses.

Se espera la presencia de los integrantes de la conducción del gremio mercantil, encabezada por el dirigente Carlos Orso, y la participación de autoridades municipales de Villa Carlos Paz y San Antonio de Arredondo.

Más de
inauguración nueva pileta Centro de Empleados de Comercio Villa Carlos Paz

Comentarios