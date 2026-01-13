Ya tiene fecha la inauguración de la nueva pileta del gremio mercantil

La inauguración de la nueva pileta del Centro de Empleados de Comercio ya tiene fecha: será el próximo sábado 17 de enero a las 16 horas en el predio camino a Las Jarillas.

Se trata de una jornada importante luego de las obras que se llevaron adelante durante los últimos meses.

Se espera la presencia de los integrantes de la conducción del gremio mercantil, encabezada por el dirigente Carlos Orso, y la participación de autoridades municipales de Villa Carlos Paz y San Antonio de Arredondo.