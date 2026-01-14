“Aventura VCP” suma deporte y naturaleza con actividades gratuitas

Durante este verano, Villa Carlos Paz pone en marcha “Aventura VCP”, una propuesta libre y gratuita destinada a vecinos y turistas, orientada a promover la actividad física, el disfrute al aire libre y el contacto directo con la naturaleza. La iniciativa reúne actividades deportivas y recreativas pensadas para distintas edades, con eje en el movimiento, el ambiente y el uso de los espacios públicos.

El programa incluye trail running, trekking, senderismo en montaña y urbano, canotaje y mountain bike, con una mirada integral que busca formar personas activas, creativas y comprometidas con el entorno natural. Las experiencias proponen redescubrir el paisaje serrano y los atractivos de la ciudad desde una perspectiva saludable y participativa.

Las actividades recreativas están abiertas a toda la familia y se desarrollan con el siguiente cronograma semanal:

Los lunes y miércoles, de 18:30 a 20, las propuestas se concentran en el Estadio Arena, sobre la costa del lago, y están destinadas a jóvenes de 6 a 17 años.

Los martes y jueves, en el mismo horario, las actividades se trasladan al Punto Comunitario Sol y Río, también para jóvenes de entre 6 y 17 años.

Los viernes, de 9 a 11, se realizan jornadas de trekking y senderismo en el Parque Temático Costa Azul.

Los sábados, desde las 9, hay senderismo urbano por la costa en circuitos de 2 y 5 kilómetros, con punto de encuentro en el balneario El Fantasio. En paralelo, a la misma hora, se desarrollan actividades de trekking y senderismo en el Punto Comunitario Sol y Río, destinadas al público en general a partir de los 10 años.

“Aventura VCP” se presenta como una alternativa para vivir el verano de manera activa, fortaleciendo el vínculo con la naturaleza y promoviendo hábitos saludables en un entorno cuidado y accesible.