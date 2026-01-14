Cosquín abre audiencias públicas por el transporte urbano

El Concejo Deliberante de Cosquín convocó a audiencias públicas para tratar el proyecto de concesión provisoria del servicio de transporte urbano de pasajeros, iniciativa que propone otorgar la prestación a la empresa Martínez SRL.

La convocatoria se realiza en el marco de la Resolución N.º 01/2026 y está dirigida a vecinos y vecinas de la ciudad, con el objetivo de abrir una instancia de participación ciudadana antes de avanzar con la definición del servicio.

Las audiencias se llevarán a cabo en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, ubicada en el Centro de Congresos y Convenciones (planta alta), en las siguientes fechas y horarios:

Martes 20 de enero, a las 10:00

Jueves 22 de enero, a las 10:00

Las personas interesadas en participar como oradores deberán inscribirse previamente a través del correo electrónico [email protected], indicando nombre completo, teléfono de contacto y adjuntando foto del DNI (frente y dorso) con domicilio en Cosquín u otra documentación que acredite ser contribuyente en la ciudad.

Desde el Concejo Deliberante invitaron a la comunidad a formar parte de esta instancia de debate, destinada a recoger aportes y opiniones que permitan mejorar el sistema de transporte urbano local.