Cuarto día en Chubut y sin pausa: bomberos de Córdoba siguen en la línea de fuego

Por cuarto día consecutivo, los bomberos de Córdoba que combaten los incendios forestales en Chubut continúan trabajando sin pausa en la Comarca Andina, donde este martes completaron una intensa jornada de más de 13 horas en la línea de fuego. Las tareas se concentraron en el aseguramiento de perímetros entre las localidades de Epuyén y El Maitén, al sur de la Ruta Provincial 70, una de las zonas más comprometidas por el avance de las llamas.

El despliegue incluyó a 63 brigadistas divididos en dos grupos, pertenecientes al Plan Provincial de Manejo del Fuego, ETAC, la Federación de Bomberos Voluntarios y la Agrupación Serrana. En el terreno, los equipos trabajaron en la apertura y ensanche de fajas cortafuego, el refuerzo de sectores críticos y el tendido de líneas preventivas de mangueras para frenar posibles rebrotes.

Las tareas se desarrollaron con apoyo de motobombas, herramientas de zapa y motosierras, elementos fundamentales para sostener el control del incendio en áreas de difícil acceso. El esfuerzo se dio en un contexto complejo, con focos que continúan activos principalmente en Epuyén y en sectores del Parque Nacional Los Alerces.

Pese a los pronósticos de lluvias para los próximos días, los brigadistas cordobeses permanecerán en la zona y continuarán operando bajo las directivas del Comando Unificado, que coordina el trabajo del personal y la utilización de recursos terrestres y aéreos en toda la región afectada.