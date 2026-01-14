Cuesta Blanca impulsó una reunión urgente por los cortes de agua

La Comuna de Cuesta Blanca informó la realización de una reunión extraordinaria y urgente del Ente Regional de Prestación de Servicios Públicos, a raíz de la crisis en el servicio de agua potable que afectó durante el fin de semana a localidades del sur de Punilla.

Las interrupciones y restricciones se produjeron como consecuencia de una falla en la planta potabilizadora que abastece a la región, bajo la órbita de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, lo que generó un fuerte impacto en varias comunidades que dependen de ese sistema.

Ante la gravedad de la situación, los ejecutivos que integran el recientemente conformado ente regional mantuvieron un encuentro para evaluar lo ocurrido, dimensionar el impacto en cada localidad y avanzar en respuestas coordinadas que permitan garantizar el acceso al agua como servicio público esencial.

Participaron de la reunión Marcelo Mainardi, presidente comunal de Tala Huasi; Paulo Tessio, intendente de Villa Río Icho Cruz; Ana Gaitán, presidenta comunal de Cuesta Blanca; Fabián Flores, presidente comunal de Mayu Sumaj; y Ariel Moyano, intendente de San Antonio de Arredondo.

Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en la necesidad de abordar la problemática desde una mirada regional, teniendo en cuenta que el sistema de captación, potabilización y distribución abastece a múltiples localidades y requiere respuestas técnicas coordinadas, planificación e inversiones acordes a su escala.

En ese marco, se resolvió poner en conocimiento y solicitar la intervención del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, con el objetivo de contar con asesoramiento técnico, coordinar acciones, evaluar responsabilidades operativas y avanzar en soluciones estructurales que fortalezcan la prestación del servicio de agua en Punilla Sur.

Finalmente, las autoridades locales reafirmaron su voluntad de trabajo conjunto, priorizando el bienestar de las comunidades y sosteniendo un diálogo institucional y constructivo para garantizar un acceso equitativo al agua potable.