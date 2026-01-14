Curvino a los vecinos de Carlos Paz: «Una vez más le decimos basta a la Coopi»

Comenzó un año nuevo año de trabajo y la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz reanudó sus esfuerzos para brindar asistencia a los vecinos y frenar las intimaciones irregulares de la Coopi. En las últimas semanas, se multiplicaron las denuncias contra la ex prestataria del servicio de agua y cloacas por el cobro indebido del rubro capitalización y compensación.

«Seguimos recibiendo a nuestros vecinos en audiencias y aunque ya hay una resolución judicial que impone a la cooperativa no cobrar más el rubro capitalización a los vecinos no socios, a través de una medida cautelar siguen intimando y amenazando con la intención de cobrarles de manera indebida»; denunció Víctor Curvino.

«Les decimos a los vecinos que NO PAGUEN LA CAPITALIZACIÓN, NO PAGUEN COMPENSACIÓN, es una tarifa que nunca fue regulada por el Concejo de Representantes. No se dejen engañar por éstos personajes nefastos, si bien ya están en retirada definitivamente, todavía insisten en sus últimos intentos por sacar hasta el último centavo de manera irregular»; añadió.

Curvino también invitó a los vecinos a presentarse en las oficinas ubicadas en Avenida San Martín al 555. «Demasiado daño hicieron a los vecinos con cobrar de manera irregular los rubros capitalización y compensación, demasiado daño hicieron con el cobro y la no realización de las obras de cloacas, demasiado daño hicieron con décadas de abandono y desidia en el mantenimiento de la red de agua, demasiado daño hicieron con los volcamientos de líquidos crudos (sin tratar al lago San Roque) con lo que implica en el impacto directo con la contaminación al lago, el ambiente y la salud de los vecinos. Una vez más le decimos BASTA a la Coopi. A nuestros vecinos les decimos que NO PAGUEN»; completó el Defensor del Pueblo.