El río Cosquín subió dos metros y medio e ingresó al balneario La Toma

Tal como se había anticipado durante la tarde, el río Cosquín registró anoche una fuerte creciente que alcanzó dos metros y medio y ingresó al balneario La Toma, uno de los sectores más concurridos de la ciudad. El fenómeno se produjo como consecuencia de las intensas lluvias caídas en la cuenca alta, que generaron un rápido aumento del caudal.

El ingreso del agua al balneario se produjo alrededor de las 21:20, momento en el que comenzaron a trabajar en el lugar Bomberos Voluntarios, el Área de Prevención, la Guardia Local y Defensa Civil, con tareas de control, monitoreo y restricción de accesos para evitar riesgos.

Durante la tarde ya se había advertido que, aunque en zonas urbanas la lluvia comenzara a disminuir, el escurrimiento aguas arriba podía provocar una suba repentina del río. Esa previsión se confirmó horas después con la llegada de la creciente, que obligó a reforzar las medidas de seguridad en las márgenes y sectores bajos.

Las autoridades mantienen el seguimiento del comportamiento del río y reiteraron la recomendación de no acercarse al cauce, no cruzar vados ni permanecer en zonas ribereñas mientras continúe la inestabilidad.