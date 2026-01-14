La Falda recuperó todo el predio de la pileta y el polideportivo

El Municipio de La Falda anunció la recuperación total del predio de Morecabo, que incluye la Pileta Municipal, el Polideportivo y los terrenos colindantes, luego de alcanzar un acuerdo con la familia propietaria de las tierras. La decisión fue formalizada mediante la Ordenanza Nº 3811, aprobada por el Concejo Deliberante.

La información fue brindada durante una conferencia de prensa realizada ayer en el Salón Leopoldo Marechal, donde se explicó que el polideportivo comenzó a construirse hace varios años, pero quedó inconcluso y fuera del dominio municipal debido a un prolongado conflicto legal. Esa situación impidió durante años el desarrollo pleno del espacio.

Con el nuevo acuerdo, el municipio incorporó nuevamente a su patrimonio más de 25.500 metros cuadrados, recuperando la totalidad del predio donde funciona la pileta municipal y el sector destinado al polideportivo. La recuperación permitirá retomar proyectos vinculados al deporte, la recreación y el encuentro comunitario en uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad.

Desde el Ejecutivo local señalaron que este paso habilita una nueva etapa para Morecabo, con la posibilidad de revalorizar el predio y planificar obras que devuelvan al lugar su función social y recreativa.