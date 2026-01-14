La heroica labor de los bomberos cordobeses en los incendios de Chubut

Los bomberos cordobeses que combaten el incendio en la Comarca Andina de Chubut lograron asegurar perímetros entre Epuyén y el Maitén, al sur de la Ruta Provincial 70. Trabajaron durante más de 13 horas para contener el avance del fuego y tuvieron una destacada labor en coordinación con el Comando Unificado.

En su cuarto día de trabajo en la zona, los brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego, ETAC, Federación de Bomberos Voluntarios y de la Agrupación Serrana aseguraron distintos perímetros a partir de fajas, ensanches y tendido de líneas (mangueras) preventivas, con el apoyo de motobombas, herramientas de zapa y motosierras.

Con focos que se mantienen activos principalmente en la zona de Epuyén y Los Alerces, y con pronósticos de lluvia para los próximos días en la zona, los voluntarios cordobeses continuarán trabajando en el lugar.