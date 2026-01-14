La inflación en Córdoba fue del 3% durante diciembre

Durante diciembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor de Córdoba (IPC-Cba) registró un aumento del 3,0% en relación con noviembre, según los datos oficiales difundidos este martes. Con este resultado, la inflación interanual en la provincia alcanzó el 33,0%.

La suba mensual estuvo explicada principalmente por el comportamiento de alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsado por el incremento en los precios de carnes y derivados. También incidieron los aumentos en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con subas en alquileres, tarifas eléctricas y suministro de agua, y en transporte y comunicaciones, donde se destacaron los incrementos en combustibles, transporte público y adquisición de vehículos.

En el desagregado por tipo de producto, los bienes, que representan el 61% de la canasta, registraron una variación mensual del 2,8%, mientras que los servicios, que explican el 39% restante, aumentaron 3,2%, mostrando una mayor presión inflacionaria en este último segmento.

Por otra parte, los precios estacionales tuvieron en diciembre un incremento del 2,6%, los bienes y servicios regulados subieron 2,8%, y el resto de los productos que integran la canasta del IPC-Cba registraron una suba del 3,1%.