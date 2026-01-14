La peatonal de Carlos Paz en verano: un hormiguero de gente

Villa Carlos Paz se convirtió en el destino más elegido de la Provincia de Córdoba durante la primera quincena de enero y mantuvo un promedio de ocupación superior al 80%, posicionándose además entre las preferencias de las familias argentinas junto a destinos de la Costa Atlántica y el sur del país. Mirá las imágenes de la peatonal en una noche de verano.

Durante esta temporada, los valles de Punilla, Calamuchita, Traslasierra y Paravachasca fueron los más concurridos.

Según el relevamiento de la Agencia Córdoba Turismo, Villa Carlos Paz estuvo al 85% (categorízados al 90%), Villa Rumipal 80%, Santa Rosa de Calamuchita al 95%, Villa General Belgrano a un 95% (categorizados 98%), Villa Cura Brochero al 70%, Mina Clavero al 75% y Nono a un 85%.

El lago San Roque, los balnearios y los espacios públicos se transforman en escenarios de encuentro para familias, jóvenes y turistas de distintos puntos del país, mientras que la cartelera teatral y los eventos nocturnos consolidan a la ciudad como uno de los polos de entretenimiento más importantes del verano.