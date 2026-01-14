La peatonal de Carlos Paz en verano: un hormiguero de gente

Temporada 2026
La peatonal de Carlos Paz en verano: un hormiguero de genteLa ciudad se convirtió en el destino más elegido de Córdoba durante la primera quincena de enero.
Villa Carlos Paz se convirtió en el destino más elegido de la Provincia de Córdoba durante la primera quincena de enero y mantuvo un promedio de ocupación superior al 80%, posicionándose además entre las preferencias de las familias argentinas junto a destinos de la Costa Atlántica y el sur del país. Mirá las imágenes de la peatonal en una noche de verano.
Durante esta temporada, los valles de Punilla, Calamuchita, Traslasierra y Paravachasca fueron los más concurridos.
Según el relevamiento de la Agencia Córdoba Turismo, Villa Carlos Paz estuvo al 85% (categorízados al 90%), Villa Rumipal 80%, Santa Rosa de Calamuchita al 95%, Villa General Belgrano a un 95% (categorizados 98%), Villa Cura Brochero al 70%, Mina Clavero al 75% y Nono a un 85%.
El lago San Roque, los balnearios y los espacios públicos se transforman en escenarios de encuentro para familias, jóvenes y turistas de distintos puntos del país, mientras que la cartelera teatral y los eventos nocturnos consolidan a la ciudad como uno de los polos de entretenimiento más importantes del verano.