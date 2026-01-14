Millonarios premios en el concurso de pesca del lago San Roque

El próximo 25 de enero, el lago San Roque será escenario de un concurso individual de pesca a la pieza mayor que pondrá en juego premios millonarios y convocará a pescadores de distintos puntos de la región. La competencia se desarrollará entre las 9 y las 13, con base en la costanera de Costa Azul, frente al Monumento a Bustos.

El certamen contará con una importante escala de premios en efectivo. El primer puesto se llevará un millón de pesos, mientras que el segundo y tercer lugar recibirán 600 mil y 300 mil pesos, respectivamente. También habrá premios hasta el décimo puesto, además de un reconocimiento especial para la dama mejor clasificada.

Desde la organización informaron que la competencia se disputará bajo la modalidad individual y que el cupo está previsto para 200 participantes. Las inscripciones anticipadas tienen un valor promocional y también se habilitará la posibilidad de anotarse el mismo día del concurso.

El evento se realizará sin suspensión por mal tiempo y estará fiscalizado por la federación correspondiente. Además, se recordó que solo se permitirá el uso de carnadas habilitadas y que el desarrollo del concurso se ajustará a las normas vigentes para este tipo de competencias.

La jornada promete combinar pesca deportiva, competencia y una fuerte presencia de público en uno de los sectores más tradicionales del lago San Roque.