Nueva luminaria en El Diquecito de Tanti

El balneario municipal El Diquecito, ubicado en la localidad de Tanti, continúa siendo escenario de importantes trabajos de puesta en valor, con el avance de la instalación de nueva luminaria LED en todo el sector. La obra incluye la colocación de nuevos postes y una acometida eléctrica subterránea, lo que permitirá iluminar de manera integral el circuito que conecta El Diquecito con la Cascada.

Estas intervenciones tienen como objetivo mejorar la seguridad, optimizar la visibilidad durante la noche y potenciar el uso recreativo de este espacio natural, muy concurrido tanto por vecinos de Tanti como por visitantes de la región.

En paralelo, se construyó un nuevo mirador, realizado íntegramente con estructura de caño y equipado con barandas de seguridad, lo que brinda mayor protección a quienes recorren el sector y disfrutan del paisaje.

Desde el municipio informaron que los trabajos continuarán en los próximos días, con la finalidad de seguir mejorando la infraestructura y consolidar la puesta en valor de uno de los espacios naturales más representativos de la localidad de Tanti.