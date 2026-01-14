Nuevo parte médico de Bastián: confirman una “evolución clínica estable”

El Hospital Municipal de Pinamar dio a conocer el nuevo parte médico de Bastián Jerez, el menor que resultó gravemente herido luego de que la UTV en la que iba chocó contra una camioneta en la zona de La Frontera, en el que se confirma que tiene una “evolución clínica estable”.

Luego de ser sometido a dos operaciones en pocas horas, las autoridades del centro médico informaron en un comunicado que el menor, de 8 años, “al día de la fecha permanece internado en Unidad de Terapia Intensiva, con evolución clínica estable bajo soporte con inotrópicos, medicación utilizada para mantener la presión arterial y la estabilidad hemodinámica”.

En ese marco, remarcaron que, desde su regreso de quirófano en la jornada del martes, “no requirió transfusión de sangre, aunque recibió plasma como parte del tratamiento indicado”, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Luego de horas de extrema gravedad, los médicos confirman que el resto de los parámetros se mantiene sin complicaciones agregadas, por lo que se trata de una buena noticia.

“Se aguardan los resultados de los estudios de laboratorio correspondientes al día de hoy, que permitirán completar la evaluación y continuar ajustando la conducta médica”, explicaron.

El parte difundido en la jornada del martes indicaba que en su ingreso al hospital debió ser operado por una hemorragia intraabdominal, momento en el que se evidenció una rotura hepática y compromiso de grandes vasos.

En dicho procedimiento le realizaron un packing para contención de la hemorragia, el cual fue cambiado horas después en una nueva cirugía.

“En cuanto su condición clínica lo permita y ante la mínima estabilidad que garantice un traslado seguro, se evaluará de manera inmediata su derivación a un centro de mayor complejidad. Por el momento, continúa sin criterios para traslado”, comunicaron.