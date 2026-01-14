Otro dique al límite abrió sus válvulas en las sierras

Esta tarde, el dique La Quebrada alcanzó la cota de vertedero luego de varios días de lluvias persistentes en la zona de Sierras Chicas, lo que llevó a la apertura de una válvula con caudal mínimo como parte de las maniobras de regulación del embalse. La medida apunta a equilibrar el volumen de agua que ingresa por los ríos con el que se libera aguas abajo, manteniendo condiciones seguras para la presa y su entorno.

Desde la Administración Provincial de Recursos Hídricos se informó que la válvula utilizada no se abría desde hacía cerca de ocho años, debido al prolongado período de sequía que afectó al sistema en temporadas anteriores. La apertura se suma al funcionamiento del vertedero y a la producción habitual de la planta potabilizadora, en un esquema de control gradual del nivel del lago.

El presidente del organismo, Guillermo Vilchez, supervisó las tareas y explicó que la maniobra responde tanto al nivel alcanzado por el embalse como a la previsión de nuevas precipitaciones. Señaló que el objetivo es operar el sistema de forma controlada para conservar la mayor cantidad de agua posible y asegurar un volumen adecuado para el abastecimiento durante el resto del año.

Vilchez remarcó además la importancia de la infraestructura hídrica en una provincia de características semiáridas como Córdoba y subrayó la necesidad de mantener un monitoreo permanente de presas, cuencas, ríos y calidad del agua. En ese marco, destacó que el manejo planificado de válvulas permite evacuar excedentes sin riesgos para la infraestructura ni para las zonas ubicadas aguas abajo.

Las lluvias recientes también impactaron en otros embalses de la provincia, que registraron niveles elevados tras meses de escasez. Desde el área hídrica señalaron que esta recuperación representa un alivio, aunque insistieron en la necesidad de administrar el recurso con criterio preventivo.

Más allá del aspecto técnico, el momento fue seguido de cerca por vecinos y visitantes. Daniel, ciclista de Jesús María, valoró el estado actual del dique y recordó que durante años el nivel del agua estuvo muy por debajo del actual. Señaló que el lugar es muy elegido para actividades deportivas y recreativas, y describió como “hermoso” ver el embalse en estas condiciones.

También Alejandro, vecino de Salsipuedes, se acercó al dique junto a su nieta para observar el fenómeno. Comentó que no es algo frecuente y que, después de tantos años de sequía, ver el agua al límite del vertedero genera una sensación de alegría, aunque también invitó a tomar conciencia sobre el cuidado del recurso.