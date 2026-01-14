Refuerzan la limpieza de la vía pública en Valle Hermoso

El municipio de Valle Hermoso continúa con las tareas de mantenimiento y limpieza de los espacios públicos en distintos puntos de la localidad. En este marco, avanzan los trabajos de barrido urbano en el barrio San Antonio, donde se lleva adelante un repaso general de la vía pública.

Las tareas comprenden la calle Las Américas, en toda su extensión, y las calles Van Dick, Rubens y 12 de Octubre, con el objetivo de mejorar la limpieza y el orden del barrio.

Asimismo, los trabajos se extienden a las calles Leonardo Da Vinci y Centenera, y a las cortadas del centro de Valle Hermoso, comprendidas por Alvear, Díaz Vélez, Del Corro y Cramer. Estas acciones forman parte de un plan sostenido de mantenimiento urbano que busca mantener los espacios públicos en condiciones adecuadas para vecinos y vecinas.