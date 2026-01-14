Senderismo urbano volvió a unir parques y naturaleza en La Quinta

Esta mañana, vecinos y turistas participaron de una nueva jornada de Senderismo Urbano en Villa Carlos Paz, una de las propuestas incluidas en el programa Familia Activa Verano 2026. La actividad se desarrolló con buena convocatoria y aprovechó las condiciones climáticas para recorrer espacios emblemáticos de la ciudad.

El recorrido partió desde el Parque Estancia La Quinta y se extendió hasta el Parque Italia, pasando por el Vivero Municipal. Durante la caminata guiada, los participantes conectaron con la naturaleza urbana, el paisaje serrano y distintos aspectos de la identidad e historia local.

La propuesta, impulsada por el área de Ambiente del municipio, busca promover hábitos saludables, el uso de los espacios verdes y el disfrute del entorno natural dentro del ejido urbano. La actividad es abierta, gratuita y no requiere inscripción previa.

Desde la organización recordaron que el Senderismo Urbano se realiza todos los miércoles a las 9 de la mañana, con punto de encuentro en Los Zorzales 241, y recomendaron asistir con ropa cómoda y agua para hidratarse durante el recorrido.