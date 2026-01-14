UTHGRA realizó inspecciones en el Festival de Jesús María junto al Ministerio de Justicia y Trabajo provincial

En el marco del operativo verano 2026, UTHGRA Córdoba llevó adelante una serie de inspecciones laborales en establecimientos gastronómicos vinculados al festival nacional de doma y folclore de Jesús María, en colaboración con el Ministerio de Justicia y Trabajo de la provincia de Córdoba y con la activa participación del cuerpo de delegados gremiales.

El objetivo de estos controles fue garantizar el cumplimiento de la Ley de Contratos de Trabajo y de los Convenios Colectivos vigentes, así como identificar y erradicar prácticas que pueden perjudicar o vulnerar los derechos de quienes trabajan en el marco del festival. Durante el operativo, se verificó la registración de las y los empleados en el sistema ARCA, la correcta presentación de libros de sueldos, la declaración de categorías salariales y jornadas laborales, y se controlaron los horarios de ingresos y egresos de los trabajadores y trabajadoras.

Las inspecciones abarcan establecimientos gastronómicos tanto dentro como fuera del predio donde se realizó el tradicional evento, y forman parte de una estrategia integral que la gestión de UTHGRA Córdoba, bajo la conducción de Juan Rousselot, despliega de manera continua en las principales localidades turísticas, incluyendo Villa Carlos Paz, Río Ceballos, entre otras.

Esta política gremial incluye no solo operativos de control, sino también la capacitación permanente de inspectores y delegados, con el fin de fortalecer la presencia sindical en los ámbitos laborales y promover el cumplimiento efectivo de las normativas laborales. Además, UTHGRA Córdoba continúa poniendo a disposición de las obligaciones laborales, reafirmando su compromiso con la defensa integral de los derechos de los trabajadores del sector del turismo, la hotelería y la gastronomía durante toda la temporada.