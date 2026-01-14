Valle Hermoso realizó su primera jornada gratuita de atención veterinaria

Durante la mañana de este miércoles, Valle Hermoso llevó adelante la primera Jornada de Atención Veterinaria Primaria Gratuita, una propuesta impulsada por el Área de Salud Animal y orientada al cuidado y bienestar de las mascotas de la localidad.

La actividad permitió atender a más de 75 perros y gatos, que recibieron controles veterinarios básicos y recomendaciones vinculadas a vacunación, desparasitación y cuidados generales, con el objetivo de promover una vida más saludable para los animales de compañía.

Desde el área organizadora destacaron la respuesta de los vecinos y vecinas, que se acercaron de manera responsable y acompañaron la iniciativa desde las primeras horas del día. La jornada marcó un primer paso en una línea de trabajo sostenida vinculada a la salud animal y la tenencia responsable.

La experiencia fue valorada de forma positiva tanto por el equipo de Salud Animal como por la comunidad, y se enmarca en una política local que busca fortalecer el bienestar animal y el vínculo responsable entre las familias y sus mascotas en Valle Hermoso.