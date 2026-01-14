Vuelven las visitas guiadas al Cerro La Cruz durante la temporada 2026

Durante la temporada 2026, vecinos y turistas podrán volver a participar de las visitas guiadas nocturnas al Cerro La Cruz, una propuesta impulsada por la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes del Gobierno de la Ciudad. La actividad es gratuita y se desarrolla los lunes, miércoles y viernes, con cupos limitados.

Los ascensos están destinados a personas a partir de los 7 años y requieren inscripción previa por WhatsApp, de lunes a viernes, al número 3541 528822. Cada salida admite hasta 25 participantes, bajo coordinación de guías especializados.

El grupo parte a las 19:15 desde la base del cerro, en el Complejo Aerosilla, con un ascenso diurno y regreso nocturno previsto alrededor de las 22:30. El recorrido tiene una duración aproximada de tres horas y presenta una dificultad media, por lo que la permanencia en la caminata queda sujeta a la evaluación de los guías a cargo.

Durante el trayecto, los participantes conocen aspectos vinculados a la geología, la flora y fauna del lugar, además de la historia del lago San Roque y de la ciudad, en un contexto que combina el atardecer serrano con el contacto directo con la naturaleza.

La experiencia continúa en el Monumento a la Cruz, donde comienza el descenso nocturno. Desde allí, el recorrido permite observar la ciudad iluminada desde las alturas, en un clima relajado que invita a la contemplación y al disfrute del paisaje urbano nocturno.

La actividad se suspende en caso de lluvia, tormentas o fuertes vientos.