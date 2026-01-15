Aerolíneas Argentinas confirmó vuelos especiales para el Mundial
Aerolíneas Argentinas anunció una operación especial de vuelos con motivo de la Copa Mundial de Fútbol, que incluirá servicios directos hacia las ciudades estadounidenses de Kansas y Dallas, además de la incorporación de una nueva ruta directa entre Córdoba y Miami.
Según informaron fuentes de la compañía, se programaron dos vuelos especiales a Kansas con motivo del partido que disputarán Argentina y Argelia el próximo 16 de junio. En este caso, habrá un vuelo con arribo el día previo al encuentro y otro que llegará el mismo día del partido. A su vez, se prevén cuatro vuelos especiales a Dallas, vinculados a los partidos que la Selección Argentina jugará en esa ciudad frente a Austria, el 22 de junio, y Jordania, el 27 de junio. Para cada uno de esos compromisos se dispondrá de dos vuelos: uno con llegada el día anterior y otro el mismo día del encuentro.
La compañía aérea también sumará el vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar a partir del 5 de junio y continuará activo una vez finalizada la competencia mundialista como una ruta regular. El servicio contará con dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, y será operado con aeronaves Airbus A330, ampliando las opciones de conectividad internacional desde el interior del país.
Todos estos vuelos serán comercializados a través de la pagina oficial de Aerolineas Argentinas, como también mediante agencias de viajes. En paralelo, la programación regular entre Ezeiza y Miami se mantendrá con 18 frecuencias semanales, ofreciendo hasta tres vuelos diarios en horarios diurnos y nocturnos.
Desde la empresa estatal destacaron que la iniciativa busca acompañar a los hinchas argentinos y reforzar una estrategia comercial orientada a grandes eventos deportivos y culturales, ajustando la operación a la demanda específica de cada ocasión.