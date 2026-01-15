Agua: Carlos Paz reclamó que también se hagan obras en Punilla Sur

Luego de los cortes de agua registrados durante el fin de semana y tras la reunión de urgencia del Ente Regional de Prestación de Servicios Públicos, organismo integrado por las localidades del sur de Punilla, el municipio de Villa Carlos Paz cuestionó «la falta de planificación e inversión de obras de servicios con recursos propios» por parte de las localidades vecinas y pidió que se tomen cartas en el asunto.

A través de un comunicado, se puso en conocimiento a los vecinos de Tala Huasi; Villa Río Icho Cruz; Cuesta Blanca; Mayu Sumaj; y San Antonio de Arredondo, que «durante el último fin de semana se registró un evento de lluvia excepcional, que arrastró sedimentos producto de los incendios ocurridos a fines de 2025 en las Altas Cumbres y provocó la obstrucción total del sistema de captación de la planta de Cuesta Blanca».

Desde el Palacio «16 de Julio» se enfatizó que, por más de una década, el gobierno de Carlos Paz gestionó y ejecutó obras de infraestructura para la prestación de servicios públicos esenciales en el Centro Ambiental para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, la planta de tratamientos de líquidos cloacales y la planta potabilizadora de agua, sustentándose en un concepto de regionalización y solidaridad entre las jurisdicciones e integrando a las localidades del sur para el acceso a estos servicios.

De esta forma, el municipio respondió a los cuestionamientos que hicieron Marcelo Mainardi, presidente comunal de Tala Huasi; Paulo Tessio, intendente de Villa Río Icho Cruz; Ana Gaitán, presidenta comunal de Cuesta Blanca; Fabián Flores, presidente comunal de Mayu Sumaj; y Ariel Moyano, intendente de San Antonio de Arredondo, quienes habían expresado «la necesidad de abordar la problemática desde una mirada regional, teniendo en cuenta que el sistema de captación, potabilización y distribución abastece a múltiples localidades y requiere respuestas técnicas coordinadas, planificación e inversiones acordes a su escala».

Pero además, habían solicitado la intervención del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, con el objetivo de contar con «asesoramiento técnico, coordinar acciones, evaluar responsabilidades operativas y avanzar en soluciones estructurales que fortalezcan la prestación del servicio de agua en Punilla Sur».

«Los esfuerzos de Villa Carlos Paz no han sido acompañados por inversiones efectivas de las localidades usuarias de este equipamiento, siendo indispensable que sus gobiernos se comprometan a llevar adelante obras de redes colectoras cloacales, reservorios de agua, extensión de cañerías, colocación de bombas reguladoras de presión, redes de gas natural y que den estricto cumplimiento a los convenios rubricados con este municipio relativo a la prestación de los servicios bajo su responsabilidad»; se expresó desde el gobierno carlospacense.

Finalmente, se destacó la voluntad de mantener abierto un respetuoso diálogo institucional para ejecutar una planificación a escala regional que brinde soluciones a las familias y tienda a proteger y preservar la salud y el ambiente.