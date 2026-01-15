Carlos Paz aplica desde hoy descuentos del 60% y 40% en tasas

Desde este jueves 15 de enero y hasta el 20 de febrero, la Municipalidad de Villa Carlos Paz puso en marcha un esquema de descuentos especiales en tasas municipales destinado a vecinos y vecinas que se encuentren al día con sus obligaciones.

El programa contempla un 60% de descuento en tasas de automotores y un 40% de descuento en tasas de inmuebles, aplicables a todos los medios de pago disponibles.

Desde el municipio indicaron que la medida busca reconocer y beneficiar a los contribuyentes cumplidores, ofreciendo una reducción significativa de cara al período fiscal 2026.

Para acceder a los beneficios y conocer los detalles del régimen, los interesados pueden ingresar al sitio oficial www.villacarlospaz.gov.ar.