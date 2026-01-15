¿Cuánto llovió en Carlos Paz durante los últimos días?

Según un informe realizado por el Proyecto MATTEO, con un total de 22 registros de lluvia relevados en distintos puntos de Villa Carlos Paz y zonas aledañas, la lluvia promedio de los últimos días fue de 13,3 milímetros por día en la región. El máximo registro alcanzó los 21,4 mm, mientras que el mínimo fue de 7,5 milímetros.

El mayor acumulado puntual se dio en la zona del Instituto Dante Alighieri de Villa Carlos Paz, donde se midieron 16,5 mm, mientras que el menor registro individual correspondió a Playas de Oro, con 7,5 mm.

El Distrito Este de la ciudad se ubicó en el primer lugar del ranking, con cuatro registros y un promedio de 17,4 mm, además de marcar el máximo general del evento (21,4 mm). Le siguió el Distrito Norte, con un promedio de 15,0 mm, y el Distrito Oeste, que alcanzó una media de 13,5 mm.

En tanto, el Distrito Centro presentó ocho registros y un promedio de 13,2 mm, mientras que el Distrito Sur registró valores más bajos, con una media de 7,8 mm. Por su parte, San Antonio de Arredondo tuvo un único registro de 8,9 mm.

¿Qué es el Proyecto MATTEO?

Más de 30 escuelas de la provincia de Córdoba que forman parte del Proyecto Matteo (Monitoreo Automático del Tiempo en Escuelas y Organismos) utilizan estaciones meteorológicas automáticas para sus actividades escolares.

Esta valiosa iniciativa educativa surgió hace algunos años en el Instituto Dante Alighieri, de Villa Carlos Paz, y su nombre se impuso en homenaje al alumno Matteo Ravagli Cáceres, quien era parte del proyecto y falleció en 2017.

Matteo permite que los estudiantes realicen prácticas científicas (mediciones) a través de estaciones y pluviómetros de bajo costo, que aportan datos climáticos de gran utilidad.

Las estaciones miden precipitaciones, humedad, temperatura del aire, presión, y dirección y velocidad del viento.