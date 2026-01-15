El Cabildo será escenario de una nueva edición de las Jornadas de Folklore Argentino

Este sábado 17, desde las 18.30, el Cabildo de la Ciudad de Córdoba será escenario de una nueva edición de las Jornadas de Folklore Argentino, una propuesta cultural que invita a celebrar las danzas y ritmos tradicionales en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la capital provincial.

Con entrada libre y gratuita, el encuentro reunirá a academias, ballets, músicos y cantantes que ofrecerán una tarde de folklore en vivo, abierta a todo público. La jornada contará con la actuación musical de José Baltazar Argañaraz, junto a una destacada grilla de artistas y elencos de danza.

Entre las academias participantes estarán Brisas del Sur, del barrio Los Sauces; Amigos y Folklore, de Malagueño; el Ballet y Academia El Pampero, dirigido por el profesor Daniel “Cholo” Aguilar, de Jesús María; y el Ballet Viene Clareando, a cargo de la profesora María José Varela. Además, se presentarán parejas y cuadros que pondrán en escena zambas, chacareras y gatos, resaltando la diversidad del folklore argentino.

La propuesta artística se completa con las presentaciones musicales de Alexis Nieto y Quimey Videla, Santiago Borettini y Alma Milenaria. La conducción del evento estará a cargo de Marisa Cieri y Beto Quinteros, de Radio La Ranchada, quienes acompañarán el desarrollo de la jornada.

Las Jornadas de Folklore Argentino son impulsadas por la Municipalidad de Córdoba y tienen como objetivo generar un espacio de encuentro, intercambio y visibilización de la danza folklórica, fortaleciendo el vínculo entre las expresiones culturales tradicionales y la comunidad.

En ese marco, continúa abierta la convocatoria para academias, escuelas y elencos de danza folklórica que deseen participar de las próximas fechas del ciclo, que se desarrollarán a lo largo del año. Las inscripciones se realizan vía WhatsApp al +54 351 383 4882, donde también se encuentra habilitada la inscripción al Concurso Pareja Ganadora, una instancia competitiva abierta a parejas que quieran mostrar su trabajo artístico.