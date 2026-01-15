El Centro de Empleados de Comercio inaugura su pileta de natación

El próximo sábado 17 de enero, a partir de las 16 horas, el Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz dejará inaugurada la nueva pileta de natación en su predio ubicado camino a Las Jarillas. Esta adquisición es una de las obras más importantes que ha llevado a cabo el sindicato mercantil carlospacense durante los últimos años.

Del acontecimiento participarán autoridades municipales de Villa Carlos Paz y San Antonio de Arredondo, integrantes de la comisión directiva y socios en una tarde que promete ser histórica para la institución que comanda el dirigente Carlos Orso

Cabe destacar que durante esa jornada el predio se encontrará disponible en su horario habitual de 10 a 20 horas siendo la inauguración de la pileta a partir de las 16 horas, actividad de la cual están invitados todos los socios de manera gratuita.