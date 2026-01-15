El dólar oficial volvió a bajar y alcanzó su valor más bajo en un mes

El dólar oficial retomó este jueves la tendencia a la baja y alcanzó su valor nominal más bajo en el último mes, aun cuando el Banco Central (BCRA) inició el año con fuertes compras de divisas en el mercado.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró en $1.442, lo que implicó una caída de $11,42 respecto del cierre previo, equivalente a una baja del 0,79%. Con este retroceso, el valor se alejó aún más del techo de la banda de flotación, que actualmente se ubica en $1.544,94, marcando la mayor distancia desde comienzos de noviembre.

En tanto, en las pizarras del Banco Nación el dólar oficial minorista cotizó a $1.470, con una baja de $10 frente a la jornada anterior (-0,7%). Se trata del precio más bajo registrado desde mediados de diciembre, cuando el 15 de ese mes había cerrado en $1465.

De acuerdo con el relevamiento diario que realiza el BCRA, el valor promedio del dólar minorista en el resto de las entidades financieras se ubicó en $1477,13, también mostrando una tendencia descendente en línea con la evolución del mercado oficial.