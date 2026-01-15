El Nazareno se convierte en nuevo punto de acceso a la literatura local

La Biblioteca Virtual del Autor Local incorporó un nuevo código QR, que ya puede encontrarse en Alfajores El Nazareno, en una presentación que contó con la presencia de la escritora Liliana Tarfa.

La propuesta forma parte de un programa de promoción cultural impulsado por la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que busca dar mayor visibilidad a los autores locales y acercar sus producciones a vecinos y visitantes mediante un formato virtual, accesible y dinámico.

A través de estos códigos QR distribuidos en espacios de circulación cotidiana, la comunidad puede acceder de manera directa a contenidos literarios producidos en la ciudad, fortaleciendo el vínculo entre lectores y creadores.

Con esta acción, el municipio continúa apostando al desarrollo literario local y a la preservación de la identidad cultural, incorporando herramientas digitales que amplían el alcance de las producciones y generan nuevos espacios de encuentro con la palabra escrita.