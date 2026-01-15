Le negaron la excarcelación a los policías acusados de haber matado a Samuel

El abogado que defiende a los dos policías detenidos por la muerte de Samuel Tobares, ocurrida el pasado 23 de diciembre de 2025 en la localidad de Villa Parque Siquiman, cuestionó la decisión de la justicia de haber negado la excarcelación de los acusados. Federico Pizzicari había solicitado que los efectivos de la Departamental Punilla sean liberados, argumentando que se trataba de un delito excarcelable y la investigación estaba concluida.

Sin embargo, en una primera instancia, el fiscal Ricardo Mazucchi, le negó la excarcelación y su determinación fue convalidada por el juez de control, Daniel Strassorier. Ante esta resolución, el letrado salió con los tapones de punta y expresó en diálogo con EL DIARIO: «La decisión del fiscal y del juez de no otorgarle la excarcelación, el juez copiando prácticamente lo que dice el fiscal, es un mamarracho jurídico a mi entender. Están dadas todas las condiciones para que recuperen la libertad y continúen el proceso en libertad. No existe riesgo procesal, no hay riesgo de fuga, el delito es excarcelable, tienen arraigo, personas a cuidado, son sostén de familia, no cuentan con antecedentes penales, es inentendible por qué no les dieron la libertad».

En ese sentido, la defensa enfatizó que las pericias realizadas al cuerpo Samuel arrojaron que el fallecimiento se produjo por un «shock generado por el estrés» durante la reducción policial, agravado por una cardiopatía preexistente y por el consumo de cocaína (se detectó en sangre). El estudio médico reveló que Tobares presentaba golpes en el pecho y el cuello, lesiones que podrían ser compatibles con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas por el personal policial.

Pizzicari, había dado a conocer la versión de sus defendidos, quienes insisten en que su accionar se limitó a la reducción del joven tras un incidente violento en una garita de colectivos a la vera de la Ruta 38. Según Pizzicari, la intervención se inició tras un llamado al 911 que alertaba sobre un «sujeto con una piedra queriendo romper un vehículo».

Hubo varios testigos que hablaron de un procedimiento irregular y una golpiza al joven, quien volvía de trabajar en un hotel de Villa Carlos Paz y mantuvo un altercado con los uniformados pertenecientes a la Departamental Punilla.