Milei viajará a Mar del Plata para participar en "Derecha Fest"

El presidente Javier Milei confirmó esta mañana que participará de la nueva edición de Derecha Fest, evento que se realizará en la ciudad balnearia de Mar del Plata el próximo 27 de enero.

El mandatario tiene previsto viajar a la Costa Atlántica para finales de enero en cumplimiento del cronograma de dos bajas al territorio por mes que planifica La Libertad Avanza (LLA) en el marco de la campaña por la reelección presidencial del 2027.

El evento, que tiene como principal organizador al biógrafo del mandatario, Nicolás Marquez, y a la Derecha Diario, que dirige el español Javier Negre, celebrará su primera edición de este 2026 en Mar del Plata. “El evento más antizurdo del país desembarca en la costa”, indica la promoción en redes sociales.

Aún sin sede ni modalidad, los libertarios se concentrarán en la ciudad costera para un evento que promete exposiciones, música y una feria del libro libertaria.

A través de su cuenta de X, el mandatario no tardó en confirmar asistencia: “Nos vemos en Mar del Plata”, sentenció.

Es que LLA trabaja desde hace semanas en concretar una nueva visita al interior de la provincia de Buenos Aires que podría incluir una recorrida por el centro de Mar del Plata, una actividad que Javier Milei estila protagonizar cada vez que la visita.

Este viernes, el Presidente viajará a Córdoba para participar del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en la localidad homónima, que tendrá como atracción principal al histórico cantautor el Chaqueño Palavecino.

El fin de semana tiene en agenda un viaje exprés a Asunción, en Paraguay, donde asistirá a la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y luego emprenderá la partida a Suiza, para disertar al Foro Económico de Davos que se celebra del 19 al 23 del mes.