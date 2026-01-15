¿Qué tenés que llevar sí o sí para manejar en Córdoba?

Con la llegada del verano y el fuerte movimiento turístico en Córdoba, la Policía Caminera recuerda cuáles son los requisitos obligatorios para circular en la provincia, tanto para residentes como para visitantes. El cumplimiento de la Ley Provincial de Tránsito N.º 8560 es clave para evitar sanciones y, sobre todo, reducir riesgos en la vía pública.

La normativa establece que toda infracción puede derivar en multas económicas y quita de puntos, por lo que se recomienda revisar la documentación y el estado del vehículo antes de salir a la ruta o circular por la ciudad.

Documentación obligatoria para conducir

Para manejar en Córdoba es indispensable llevar:

Licencia de conducir vigente, en buen estado y correspondiente al tipo de vehículo.

La licencia digital no reemplaza a la física: es solo complementaria.

Cédula de identificación del vehículo (tarjeta verde).

Si el conductor no es el titular, debe estar vigente.

Cédula de autorizado a conducir (tarjeta azul o rosa), cuando corresponda.

Comprobante de seguro obligatorio, en vigencia.

Elementos de seguridad exigidos en vehículos

Además de la documentación, el vehículo debe contar con:

Cinturones de seguridad para todos los ocupantes, correctamente colocados.

Cantidad de ocupantes acorde a los cinturones de fábrica.

Espejos retrovisores laterales en buen estado.

Baliza triangular, para emergencias.

Luces bajas encendidas en rutas, las 24 horas, y resto de luces en correcto funcionamiento.

Matafuego vigente, fijo y al alcance del conductor.

Patentes colocadas, visibles y sin aditamentos.

Los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero y, según peso y tamaño, utilizar sillas o sistemas de retención infantil homologados.

Requisitos para motociclistas

Quienes circulen en moto deben cumplir, además, con:

Licencia habilitante acorde a la cilindrada.

Casco colocado y correctamente abrochado, sin excepción.

Luces bajas encendidas todo el día.

Espejos retrovisores reglamentarios.

Máximo dos ocupantes por motocicleta.

Documentación completa, igual que en vehículos.

Bicicletas y animales

La ley también fija pautas para ciclistas, como el uso de casco, luces, indumentaria visible y la prohibición de circular en paralelo por calzadas.

En cuanto al traslado de animales, está prohibido que circulen sueltos y no se permite su tránsito por autopistas y autovías.

Las autoridades recuerdan que la seguridad vial empieza por cada conductor. Conocer y cumplir la normativa vigente no solo evita sanciones, sino que es una herramienta central para viajar de manera segura durante la temporada alta.