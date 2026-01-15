Rotary Club firmó un convenio con el gobernador de Santiago del Estero

El gobernador del Rotary International, Distrito 4851, Leonardo Mangoldt, firmó un convenio de cooperación con el gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, Elías Suárez, dando continuidad a una política institucional que alcanza la firma de convenios con los gobiernos de las diez provincias que integran el distrito.

Este acuerdo representa un paso estratégico en el fortalecimiento del trabajo articulado entre el Estado provincial y una organización de la sociedad civil como Rotary, con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de las comunidades, promoviendo acciones sostenidas y de alto impacto social.

El convenio marco contempla el abordaje conjunto de las siete áreas de interés de Rotary International, como la promoción de la paz y prevención de conflictos, la prevención y tratamiento de enfermedades, agua, saneamiento e higiene, salud materno-infantil, alfabetización y educación básica, desarrollo económico de las comunidades y protección del medio ambiente.

En este marco, se destacó especialmente el trabajo en salud y discapacidad, materializado con la entrega de 30 sillas de ruedas a beneficiarios de la provincia de Santiago del Estero, una acción concreta que mejora la calidad de vida de personas y familias que no cuentan con obra social ni recursos suficientes. Este acuerdo beneficiará de manera directa a todos los clubes rotarios de la provincia de Santiago del Estero, fortaleciendo su capacidad de acción y articulación institucional. Asimismo, alcanzará a la juventud rotaria, a través de Rotaract, y a los programas juveniles de intercambio, promoviendo el liderazgo, la formación, el intercambio cultural y el compromiso social de las nuevas generaciones.

Durante la reunión estuvieron presentes, el jefe de Gabinete de Ministros de la provincia, Víctor Araujo; la diputada provincial Liliana Romero; el EGD Alberto Salido Pérez; el asistente de gobernación Ricardo Rubio, Norberto Almara, y Claudia Núñez, esposa del gobernador.

La firma de este convenio reafirma que, cuando Rotary y los gobiernos provinciales trabajan de manera coordinada, se construyen sinergias reales, se fortalecen las instituciones y se multiplican las oportunidades para transformar positivamente la vida de las personas y las comunidades.