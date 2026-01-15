Sigue vigente el alerta amarilla por tormentas en las sierras

El alerta amarilla por tormentas continúa vigente en las sierras de Córdoba, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, con impacto en Punilla, incluido Villa Carlos Paz, y otras áreas serranas de la provincia.

Para la noche de este jueves, se prevén tormentas fuertes, con probabilidad de precipitaciones entre el 40 y el 70%, acompañadas por ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, además de actividad eléctrica y caída de agua en cortos períodos.

Las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante las próximas horas, en un contexto de altas temperaturas, elevada humedad y cambios en la intensidad del viento, que sopla del sector sur.

El pronóstico extendido indica que el tiempo seguirá variable en los próximos días, con jornadas calurosas y chances de nuevas tormentas, especialmente durante la tarde y la noche, un patrón típico del período estival en la región.

Ante este escenario, se recomienda extremar precauciones, en especial en zonas serranas, cauces de ríos y espacios abiertos, donde las tormentas pueden intensificarse de manera repentina.