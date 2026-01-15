Tormentas con lluvia, viento y granizo en las sierras de Córdoba

Una jornada con clima inestable y tormentas fuertes con viento y granizo se anuncia para este jueves 15 de enero en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta que alcanza a gran parte del territorio provincial en un enero que muestra importantes registros de lluvias desde el inicio del año.

Se prevé para el día de hoy, una máxima de 29° y se lanzó una advertencia por las crecidas de los ríos.

Las tormentas serán de variada intensidad con actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento de hasta 90 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se mantiene vigente un alerta naranja para la zona del noreste y amarilla para el resto del territorio y se recomienda precaución en las rutas que atraviesan los valles turísticos.

Para mañana viernes, se prevé una máxima de 30 grados y condiciones cambiantes durante la tarde.