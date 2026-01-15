Verano en Córdoba: refuerzan controles viales por la llegada de turistas

En pleno verano, y con una fuerte afluencia de turistas en Córdoba, la Policía Caminera lleva adelante un amplio operativo de controles vehiculares en distintas rutas provinciales, con el objetivo de ordenar el tránsito y reducir riesgos en los principales corredores turísticos.

Los controles se concentran en accesos a valles, rutas serranas y tramos de alto flujo, donde en esta época del año se registra un marcado incremento de vehículos particulares, transporte turístico y motocicletas. El despliegue incluye verificación de documentación, alcoholemia y control de condiciones de circulación.

Desde las fuerzas remarcaron que el operativo se mantendrá durante toda la temporada, acompañando el movimiento propio del verano y los recambios turísticos, especialmente en horarios pico y fines de semana.