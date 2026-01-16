Conflicto laboral en un hotel de Carlos Paz: hubo avances tras reclamos gremiales

Conflicto laboral en el sector hotelero
Conflicto laboral en un hotel de Carlos Paz: hubo avances tras reclamos gremialesUTHGRA Córdoba logró normalizar jornadas y encauzar irregularidades denunciadas por el personal
UTHGRA Córdoba informó avances concretos en el conflicto laboral que se desarrollaba en el hotel Howard Johnson Villa Carlos Paz, luego de una serie de acciones administrativas y gremiales impulsadas ante irregularidades denunciadas por trabajadores del establecimiento.
Según detalló el gremio, las intervenciones se realizaron a través de presentaciones formales, audiencias ante la autoridad laboral y medidas gremiales sostenidas en el tiempo. Los reclamos estaban vinculados a despidos con causales improcedentes, registraciones laborales que no reflejaban las jornadas reales de trabajo y una carga excesiva de habitaciones asignadas al personal de mucamas, en incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo 362/03.
Como resultado de esas gestiones, se logró la normalización de la jornada laboral efectiva y se avanzó en la regularización de los reclamos planteados, con respuestas favorables para los trabajadores del hotel. Desde UTHGRA Córdoba destacaron el rol del Área Gremial y del cuerpo de delegados en el seguimiento del conflicto y en la obtención de estos resultados.
El sindicato señaló además que continuará desarrollando todas las acciones administrativas, gremiales y legales necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y la defensa de los derechos laborales en el sector turístico, hotelero y gastronómico de la provincia, interviniendo ante cualquier situación que implique incumplimientos en las condiciones de trabajo.