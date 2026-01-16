El Banco Central entabló la décima compra de reservas: acumula casi US$700 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) consiguió este viernes la décima rueda consecutiva con compras de reservas internacionales, siendo la segunda mayor compra desde enero: adquirió hoy US$121 millones y lleva acumulado US$687 millones.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la entidad monetaria lleva adquirido US$687 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC): este viernes realizó la segunda compra con más volumen.

En particular, el BCRA cerró la semana con un saldo de US$44.607 millones en las reservas brutas internacionales. Desglosado por jornadas, las compras quedan de la siguiente manera (desde el 5 de enero hasta la fecha):

US$21 millones.

US$83 millones: completó el podio como la tercera mayor compra.

US$9 millones.

US$62 millones.

US$43 millones.

US$55 millones.

US$55 millones.

US$187 millones: quedó como la mayor compra.

US$47 millones.

US$125 millones: quedó como la segunda mayor compra.

Hoy, la entidad que preside Santiago Bausili se hizo de US$125 millones, en medio de los comentarios del Fondo Monetario Internacional que refuerzan el esquema que lleva a cabo el Central.

Y es que ayer, la vocera del FMI Julie Kozack destacó el programa que implementó el BCRA, al asegurar que la acumulación de reservas “comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”.

En paralelo, la funcionaria adelantó que desembarcarán en Argentina durante febrero, aunque no dio una fecha en concreto, para realizar la primera revisión del programa.

“El Gobierno ha dado la señal de que la compra de divisas será el único canal de monetización de pesos. En este contexto, se espera que las autoridades mantengan una estrategia prudente, priorizando el control monetario y la estabilidad cambiaria”, señalaron desde PUENTE.

El BCRA podría adquirir hasta 17 mil millones de dólares

Iniciada la “fase 4” del programa monetario, la entidad financiera sostuvo que la acumulación de reservas podría escalar hasta los US$17.000 millones dependiendo el aumento del Producto Interno Bruto (PBI).

En ese sentido, el Central explicó que se prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre del año próximo, lo que le permitiría comprar alrededor de US$10.000 millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.

Y agregó que, con un aumento de la demanda de dinero del 1% del PBI, ese número podría escalar hasta los US$17.000 millones “sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización”.