El servicio de emergencias de Punilla Sur amplía su flota con una ambulancia

El servicio de emergencias de Punilla Sur incorporó una nueva ambulancia de alta complejidad para brindar una mejor atención a vecinos y turistas de la región.

La entrega fue realizada por el ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, junto a Gustavo Klein, secretario de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial, y recibida por Maxi Farías, coordinador del servicio de emergencias médicas de Punilla Sur.

La unidad cuenta con equipamiento de última tecnología, elementos de protección para el equipo médico, kit de parto de emergencia y stock básico de medicación y descartables.

Es importante destacar, que el servicio cubre un radio de 60.000 hectáreas a la redonda, incluyendo las cinco localidades de la zona sur de Punilla y resulta esencial para la comunidad y los cientos de turistas que visitan las sierras.