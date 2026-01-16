La bailarina Lina Solé fue elegida como la «Carlospacense del Año»

La tercera edición del certamen «Carlospacense del Año» sumó miles de votos y consagró a la bailarina Lina Solé como la gran ganadora del 2025. Logró el 31% de los votos y fue distinguida con un reconocimiento que llega directo desde el corazón del público y que celebra su talento, su esfuerzo y su amor por Villa Carlos Paz.

Bailarina desde niña, formada en las academias de Eugenia Calamita, Mariana Massera y Sandra Racedo, Lina ganó una beca del maestro Julio Bocca que la llevó al Taller del Teatro San Martín. Desde allí, su carrera despegó: bailó junto a Hernán Piquín y recorrió el mundo llevando la danza argentina a países como Turquía, India y Marruecos.

Tras haber logrado una trayectoria internacional impresionante, a sus 26 años, decidió volver a su ciudad para ser profeta en su tierra y brillar en las temporadas de verano. En 2025, fue distinguida con el Premio Carlos como la «Mejor Bailarina» y hoy, el público la elige como la gran ganadora del «Carlospacense del Año».

El rapero MonoStrong (uno de los referentes de la música urbana más relevantes de la ciudad) quedó en el segundo lugar del podio con un 24% de los votos y Lautaro López (presidente de la fundación AILE) completó el podio.